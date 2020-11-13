Владимир, , 16:23 — REGNUM У губернатора Владимирской области Владимира Сипягина подтверждено заражение коронавирусом, об этом он сам сообщил на странице в социальной сети 13 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Получил результат исследования на COVID-19 — положительный. Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удалённо», — написал Сипягин.

Накануне, 12 ноября, Сипягин сообщил, что у него поднялась температура и он уходит на удаленный режим работы.

Всего во Владимирской области зарегистрирован 11 041 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 8282 пациента выздоровели, 277 человек скончались. В регионе свободно 90 коек для лечения пациентов с коронавирусом.