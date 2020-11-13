Варшава, , 16:22 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в эфире Polskie Radio 24 назвал гендерную идеологию антинаучной и опасной. По его мнению, она фальсифицирует объективное представление о человеке и опасна для людей тем, «ведёт их к порабощению».

»Я абсолютно убежден, что гендерная идеология далека от науки. Во-первых, она фальсифицирует полученные знания о природе человека, а во-вторых, несет в себе опасность порабощения людей перед идеями, которые заменяют объективность», — заявил Чарнек.

«Ложное видение человека, ложное понимание природы человека является основой всех социальных бедствий. Особенно тех, что были в 20 веке», — заключил министр.