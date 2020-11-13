Киев, , 16:18 — REGNUM Из-за ситуации с коронавирусом явка на повторном голосовании местных выборов на Украине будет значительно ниже, чем в первом туре.

Об этом на пресс-конференции 13 ноября заявила политический эксперт, глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с явкой 25 октября, в связи с объективными обстоятельствами — так как почти на 40% повысились показатели заболеваемости и общая официальная статистика по коронавирусу является негативной», — отметила эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что на местных выборах 25 октября на Украине и так был зафиксирован антирекорд по явке. На избирательные участки пришли лишь 36,88% граждан, что почти на 10% меньше, чем в 2015 году.

15 и 22 ноября на Украине состоится второй тур местных выборов, в населенных пунктах, где мэра не удалось выбрать сразу же. Повторное голосование в 7 городах состоится 15 ноября, в 11 городах — 22 ноября.