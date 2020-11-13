Сочи, Краснодарский край, , 16:15 — REGNUM В советские времена образ солдат-героев во время Великой Отечественной войны был смешан с идеологическими установками, однако сегодня необходимо чётко отделять одно от другого. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

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«Многое было в прежние десятилетия и в период Великой Отечественной войны идеологизировано. Сегодня мы стараемся вычистить эту идеологизацию. И, к сожалению, очень часто вместе с этой водой, есть такая поговорка, выплескивается и ребёнок», — заявил Путин.

«Мы вот и эту героическую часть истории нашего народа, стесняясь идеологизации, убираем в сторону. Этого нельзя делать», — указал он.

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