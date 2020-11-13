Москва, , 16:09 — REGNUM Законопроект о едином заказчике в сфере строительства объектов капитального строительства за счет бюджета правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Поправками предусмотрена реорганизация в форме слияния или преобразования определенных правительством РФ федеральных казенных учреждений, выполняющих функции государственного заказчика. В результате такой реорганизации будет образована публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

Предполагается, что он будет осуществлять функции государственного заказчика и застройщика при обеспечении строительства объектов капитального строительства, которые будут находиться в государственной собственности, включенных в программу деятельности единого заказчика.

Виды (категории) объектов, включаемых в программу деятельности единого заказчика, будут определяться правительством РФ.

Реорганизацию федеральных казенных учреждений, предусмотренную законопроектом, планируется осуществить в пределах штатной численности реорганизуемых казенных учреждений, в связи с чем принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета. отмечают в правительстве.

Законопроект не распространяется на правоотношения, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты транспортной инфраструктуры, объекты правоохранительной деятельности, объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, объекты использования атомной энергии «Росатома» и объекты «Роскосмоса», а также с реализацией мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих и иных категорий лиц по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, сведения о которых составляют государственную тайну, с учетом особенностей правового регулирования указанных правоотношений.