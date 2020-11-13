Тернополь, Украина, , 16:46 — REGNUM В Тернополе не будут придерживаться ограничений «карантина выходного дня». Об этом заявил мэр города Сергей Надал 13 ноября во время брифинга.

«Большинство субъектов просто перестанут работать потому, что на выходных они имеют едва ли не наибольшую прибыль. В результате часть Тернополя потеряет работу, а город — поступления», — объяснил чиновник.

Надал добавил, что на территории города действуют те ограничения, которые ранее одобрил городской совет. Он призвал предпринимателей тщательно соблюдать карантинные нормы, а владельцев общепитов попросил ограничить работу своих заведений до 22:00 по местному времени.

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Напомним, ранее власти многих городов Украины заявили, что не будут соблюдать «карантин выходного дня», поскольку это может повлечь за собой социальный взрыв. В свою очередь в правительстве Украины выразили уверенность в том, что местные власти не имеют отношения к карантину и не могут повлиять на его выполнение.

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