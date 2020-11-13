Владикавказ, , 15:58 — REGNUM В управлении ГИБДД Северной Осетии сменился руководитель. На должность исполняющего обязанности начальника назначен подполковник полиции Таймураз Моураов, сообщили 13 ноября в пресс-службе МВД по региону.

Накануне, 12 ноября, состоялось представление главы ведомства личному составу управления ГИБДД. Министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков рассказал, что новый назначенец прошел весь путь по карьерной лестнице, начиная от инспектора ДПС, и всегда демонстрировал ответственное и профессиональное отношение к своим должностным обязанностям.

О Таймуразе Моураове известно, что ему 38 лет, он уроженец города Владикавказа РСО-Алания. Окончив Горский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция», в 2004 году пришел на работу в органы внутренних дел.