Москва, , 15:55 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о продлении «дачной амнистии». Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом сообщил автор инициативы, глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предлагается продлить «дачную амнистию» еще на пять лет — до 1 марта 2026 года.

Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года.

Законопроект Госдума может принять во втором чтении на заседании на следующей неделе.

Срок «дачной амнистии» истекает 1 марта 2021 года.

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