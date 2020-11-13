Кишинёв, , 15:53 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что гарантирует защиту русского языка в случае победы во втором туре выборов главы республики. Об этом говорится в видеообращении Додона, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, в Молдавии русским владеют более 90% жителей страны, и это очень хорошо.

«Мы должны и дальше беречь и защищать его, и я понимаю озабоченность людей по этому вопросу», — сказал он.

Он добавил, что его оппонент на выборах — Майя Санду — вспомнила про русский язык в последние недели, «так как ей нужны голоса», до этого она считала его «иностранным».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Молдавии состоялись выборы президента республики. Ни один из претендентов на высший руководящий пост страны не набрал необходимых 50% плюс один голос, поэтому два кандидата продолжат борьбу за пост главы республики во втором туре, который состоится 15 ноября.

По данным ЦИК, в первом туре выборов Майя Санду набрала 36,16% (более 487,6 тыс. голосов), а Додон заручился поддержкой 32,61% избирателей, набрав почти 439,9 тыс. голосов.

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