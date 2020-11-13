Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Мэр Тбилиси и бывший профессиональный футболист Каха Каладзе присутствовал на матче Лиги Европы в Тбилиси, несмотря на запрет пускать на него зрителей, так как получил приглашение от УЕФА. Об этом градоначальник 13 ноября сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Я был на стадионе из-за моей прошлой жизни и футбольной карьеры, а не как политик или мэр города, — написал Каладзе. — Я получил приглашение от УЕФА и Федерации футбола, как и на все другие матчи. Это приглашение позволило мне взять еще троих человек».

Мэр Тбилиси также попросил прощения за свою «ошибку» у всех, у кого вызвало возмущение его посещение матча, и попросил не примешивать к спорту политику.

Стоит отметить, что в Грузии многие стали выражать недовольство тем, что Каладзе с сыном 12 ноября посетили матч между сборными Грузии и Северной Македонии, на которую не пускали зрителей в рамках мер по профилактике пандемии. Возле здания Федерации футбола Грузии (ФФГ) в Тбилиси 13 ноября протестующие устроили акцию «Две Грузии». На ней произошла драка между активистами и представителями федерации.

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