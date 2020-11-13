Версаль, Франция, , 15:56 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен пригрозил наказанием тем, кто публично молится на улице и в других не отведенных для местах, нарушая карантин. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает Le Figaro.

Глава министерства внутренних дел Франции прокомментировал инцидент, произошедший 12 ноября в городах Версаль и Нант, где несколько сотен верующих собрались перед католическими храмами с требованиями продолжить проводить мессы, несмотря на «антикоронавирусные» ограничения.

Министр заявил, что «если такое повторится», ему придется принять меры. «Я не думаю, что роль полицейских и жандармов состоит в том, чтобы делать выговор тем, кто молится перед религиозными учреждениями, но если будет нужно, нам придется это делать», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство страны не будет снимать «антикоронавирусные» ограничения «как минимум ближайшие две недели».

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