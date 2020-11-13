Минск, , 15:56 — REGNUM Главным лекарством от «цветных революций» является углубление интеграции и связей страны. Об этом 13 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью политическим обозревателям Белоруссии и зарубежья, его слова приводит агентство БЕЛТА.

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«Любая цветная революция делает государство слабее, а народ — беднее. Нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарство от этой напасти тоже известно — это расширение и углубление наших связей, интеграции», — сказал он, уточнив, что это должно происходить во всех форматах, как двусторонних, так и в ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, и в первую очередь в сферах экономики, безопасности и человеческого общения.

Также белорусский лидер отметил, что во многих странах бывшего Советского Союза «прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах», данным странам предназначается роль доноров сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта второстепенных товаров.

Кроме того, Лукашенко указал, что только в случае стратегического планирования, реального развития производственной кооперации и взаимной поддержки, страны бывшего СССР смогут суметь выстоять перед угрозами своим суверенитету, миру и стабильности.

«Нам просто нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши народы могут сохранить возможность самостоятельно решать свою судьбу», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза заявил, что из-за гибели в Минске участника протестов Романа Бондаренко против Белоруссии могут быть введены дополнительные санкции.