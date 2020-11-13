Минск, , 15:53 — REGNUM Участников стихийных акций в память о погибшем жителе Минска Романе Бондаренко задерживают правоохранители. Сообщение об этом опубликовано 13 ноября на сайте незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна»

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Правозащитники отметили, что неофициальную минуту молчания в память о погибшем мужчине объявили в Белоруссии в полдень. Люди в разных городах вышли в цепи солидарности, их стали задерживать.

«Есть задержания на проспекте Независимости в Минске, в Бресте, Слуцке», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Минске на улице Червякова произошел инцидент с участием 31-летнего директора магазина Романа Бондаренко. По одной версии, мужчина получил тяжёлые травмы в драке из-за бело-красно-белых ленточек, по другой — его избили силовики. Бондаренко умер в больнице 12 ноября.

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