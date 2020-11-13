Киев, 13 ноября 2020, 15:57 — REGNUM Мэры украинских городов не имеют отношения к введению «карантина выходного дня». Об этом заявил член правительства Украины Олег Немчинов в эфире телеканала «Украина 24».
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Он подчеркнул, что постановление о введении карантина вступило в силу с 12 ноября.
Министр добавил, что исполнительные органы местных советов также не имеют возможности влиять на постановление правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэры нескольких украинских городов объявили о том, что не будут выполнять решение правительства Украины о введении «карантина выходного дня», поскольку это угрожает социальным взрывом на местах.
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