Киев, , 15:57 — REGNUM Мэры украинских городов не имеют отношения к введению «карантина выходного дня». Об этом заявил член правительства Украины Олег Немчинов в эфире телеканала «Украина 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Он подчеркнул, что постановление о введении карантина вступило в силу с 12 ноября.

«Я не понимаю, как главы городов могут это игнорировать, так как деятельность местных органов власти на выходные дни не ограничивается…», — сказал Немчинов.

Министр добавил, что исполнительные органы местных советов также не имеют возможности влиять на постановление правительства.

«Это постановление не имеет никакого отношения к деятельности исполнительных органов местных советов. Каким другим способом они могут влиять на сферы, на которые они не влияют, я не знаю», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэры нескольких украинских городов объявили о том, что не будут выполнять решение правительства Украины о введении «карантина выходного дня», поскольку это угрожает социальным взрывом на местах.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Краматорска отказались вводить «карантин выходного дня»