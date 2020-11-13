Париж, , 15:57 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сообщит Государственному секретарю США Майку Помпео, который вскоре прибудет в Париж, что Франция считает ускоренный вывод войск из Афганистана и Ирака «плохой идеей».

В своем интервью на телеканале BFM в пятницу, 13 ноября, Ле Дриан заявил, что ускорение вывода войск из Афганистана — «это то, чего не стоит делать, по нашему мнению. И этого также не стоит делать в Ираке, о чем мы сообщим Помпео».

«Нам предстоит обсудить целый ряд непростых вопросов: ситуация в Ираке, ситуация в Иране, терроризм, трудности на Ближнем Востоке, отношения с Китаем», — добавил министр.

Напомним, 12 ноября администрация президента Франции сообщила, что Эммануэль Макрон встретится с Помпео в Париже по инициативе американской стороны.

В то время как Государственный секретарь отказался признавать поражение действующего президента США Дональда Трампа на выборах, Макрон уже поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой и даже провел с ним телефонные переговоры.

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