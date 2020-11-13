Сочи, Краснодарский край, , 15:38 — REGNUM Проект по подготовке и профориентации самозанятых граждан имеет большие перспективы. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Следите за развитием событий в трансляции: «В Москве проходит форум «Сильные идеи для нового времени» — все новости»

«Можно без всяких сомнений использовать ту сеть, которая была создана за последние годы в рамках движения WorldSkills», — заявил Путин.

«Попрошу и правительство сформулировать соответствующее поручение, и АСИ», — указал он, отметив, что понадобится определить источники финансирования и выстроить соответствующие коммуникации.

Президенту предложили проект по развитию сферы самозанятости в России так, чтобы ликвидировать дефицит специалистов в сфере IT, ЖКХ, сфере услуг и строительстве. К 2030 году увеличить их число на 10 млн.

В связи с этим Путину предложили дать поручение правительству и Агентству стратегических инициатив разработать механизмы реализации, финансирования — по аналогии с проектом по обучению граждан предпенсионного возраста.