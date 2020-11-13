Варшава, , 15:32 — REGNUM Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в эфире Polskie Radio 24 резко высказался по поводу отношений Варшавы и Брюсселя.

Так, по мнению польского чиновника, сегодня важнейшим вопросом для правительства является защита суверенитета Польши от «наглой атаки Брюсселя, в частности, от бюрократии брюссельских еврократов и руководства Германии». «Под видом пандемии они хотят превратить Евросоюз в левую сверхдержаву», — сказал он.

«Я поляк, и для меня единственный центр принятия решений — это Польша. Мы соблюдаем Конституцию Республики Польша и законы Польши. Европейский Союз — это не сверхдержава, это всего лишь организация», — заявил заместитель министра государственных активов Януш Ковальский.

Данные заявления Ковальский сделал в контексте обсуждения в Брюсселе новых правил финансирования стран — членов ЕС.

Напомним, в начале октября заместитель председателя Европарламента Катарина Барли предложила связать размер дотаций ЕС для стран-членов с состоянием прав человека и верховенства закона.

«В некоторых странах — членах ЕС постоянно нарушается принцип верховенства закона. И сократить для них субсидии ЕС — это эффективный способ давления. Такие страны, как Польша и Венгрия, должны испытывать финансовый голод», — заявила политик.