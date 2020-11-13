Варшава, , 15:24 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поздравил сборную Венгрии по футболу с выходом на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году. «Великолепный боевой дух до самого конца», — написал глава польского правительства на своей странице в соцсети Twitter.

Венгерским футболистам удалось выйти в финальную часть «Евро-2021» благодаря победе в стыковом матче над сборной Исландией со счетом 2:1.

Исландцы повели в счете на 11-й минуте, когда Гильфи Сигурдссон попал в сетку. Однако в итоге венгры нанесли два быстрых «удара» — сначала вратарь пропустил удар от Лоика Него (88-я минута матча), а через несколько секунд — от Доминика Сабошлая (в добавленное время).

«Браво, венгры! Великолепный боевой дух до самого конца! Два гола на последних минутах и выход на Евро-2021! Поздравляем наших друзей, и до встречи через несколько месяцев в борьбе за чемпионат Европы!» — написал Моравецкий.

Столица Венгрии — Будапешт — станет одним из городов-организаторов турнира в следующем году. В этом городе сборная Венгрии сыграет против чемпиона мира Франции и защищающей титул чемпиона Европы — Португалии. В третьем туре венгры попытаются отобрать очки у сборной Германии.