Киев, , 15:26 — REGNUM Правительство Грузии, согласившись на переговоры с оппозицией, показало свою слабость, и теперь протестующим нужно усилить давление. Такое заявление сделал экс-президент Грузии, ставший главой комитета по реформам на Украине Михаил Саакашвили в видеообращении, размещенном 13 ноября на его странице в соцсети Facebook.

«Во время «революции роз» мы постоянно встречались с тогдашним премьер-министром [Автандилом] Джорбенадзе в резиденции посла США и предъявляли требования, но он ничего не делал. Одновременно мы усиливали давление на улице, что в итоге сыграло решающую роль, — сказал Саакашвили. — Сейчас правительство пытается имитировать процесс, как будто оно на что-то идет, это тоже признак слабости».

Бывший президент отметил, что важно собрать большое количество людей на протестном митинге, который запланирован на 14 ноября в Тбилиси. Он призвал всех поддержать протест, чтобы Грузией стало управлять «нормальное правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста. 12 ноября в резиденции посла США в Тбилиси прошла встреча между представителями «Грузинской мечты» и лидерами оппозиционных партий.

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