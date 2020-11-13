Кишинёв, , 15:22 — REGNUM Кандидат на пост президента Молдавии, лидер оппозиционной Партии действия и солидарности страны Майя Санду причастна к хищению из банков республики €1 млрд. С таким обвинением в адрес своей соперницы на выборах главы государства выступил президент Молдавии Игорь Додон.

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В видеообращении, которое Додон обнародовал на своей странице в социальной сети, глава республики продемонстрировал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о причастности Санду к кражам. В частности, в них говорится, что его соперник по выборам поддерживала в правительстве решения, которые позволяли осуществить крупную кражу.

«Понимаю, если бы она была филологом или историком, но она представляется экономистом, хвастается, что работала во Всемирном банке», — подчеркнул Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году из банковской системы Молдавии незаконно вывели 1 млрд евро, обрушив курс национальной валюты и подорвав экономику страны. Эту операцию в Молдавии назвали «кражей века».

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В период пребывания у власти в Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка за причастность к краже осудили экс-премьера Владимира Филата и бизнесмена Вячеслава Платона. В то же время главный участник схем по выводу денег — Илан Шор находился под покровительством Плахотнюка и затем вместе с ним покинул страну.

В марте 2020 года обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размера в рамках дела о краже 1 млрд евро из банковской системы страны предъявили бывшему главе Нацбанка Молдавии Дорину Драгуцану.

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