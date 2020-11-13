Берлин, , 15:31 — REGNUM Власти Германии считают неоправданным намерение России ввести ответные санкции, связанные с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт 13 ноября на брифинге в Берлине.

Он отметил, что Берлин «принимает к сведению» заявление Москвы о санкциях. Российская сторона располагает всем необходимым для расследования «преступления» против блогера, однако объявляет о введении санкций против представителей других стран.

«Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным», — сказал Зайберт.

Он добавил, что «российская проблема» в таких условиях выносится на уровень двусторонних отношений с Берлином и Парижем.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о неприемлемом поведении официального Берлина в ситуации с Навальным. Он отметил, что «уже приняты» зеркальные санкции против ряда лиц в Германии и Франции, а также допустил, что блогера Навального могли отравить боевым ядом в ФРГ или в самолёте по дороге в Берлин.

Читайте также: Россия ввела санкции против Франции и ФРГ из-за Навального

А также: Лавров: Навального могли отравить в Германии