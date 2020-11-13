Варшава, , 15:21 — REGNUM Пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак сообщил журналистам, что абсолютное большинство задержанных полицией в ходе уличных стычек на Марше независимости 11 ноября оказались приезжими из разных регионов футбольными фанатами. Об этом сообщает Dziennik.

«После допросов были освобождены 19 человек, арестованных за совершение правонарушений во время Марша независимости в Варшаве. В подразделениях полиции до сих пор остаются 17 участников стычек полиции. 90% задержанных — приезжие из разных регионов Польши футбольные хулиганы», — заявили в полиции.

Пресс-секретарь столичной полиции также подчеркнул, что хулиганы приехали в столицу из 9 воеводств, в том числе из далеких от Варшавы, например, из Западно-Поморского региона и из Нижней Силезии. Им от 18 до 41 года. Половина из них находились в состоянии алкогольного опьянения. «Большинство этих людей были арестованы за участие в незаконной уличной акции. Известно, однако, что некоторым из задержанных будут предъявлены обвинения, связанные с нападением на сотрудников полиции, а также с хищениями и хранением наркотиков», — заключили в полиции.

Напомним, в этом году из-за пандемии столичные власти в Польше не дали разрешение на проведение традиционного Марша независимости 11 ноября в честь Дня независимости республики. Зато организаторам удалось согласовать мероприятие в форме автопробега. Часть участников, несмотря на это, все равно собралась на уличное шествие. В ходе разгона незаконной акции полиция применила слезоточивый газ против участников марша.