Сочи, Краснодарский край, , 15:16 — REGNUM В России чуть лишь более 25% инвалидов трудоспособного возраста числятся занятыми. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

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"У нас на сегодняшний день из всех людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью работает чуть-чуть больше, чем 25%. И к 2025 году мы должны выйти на цифру гораздо большую — вдвое собираемся, хотим, планируем вдвое увеличить количество занятых среди инвалидов. Довести её до 51% с лишним», — заявил Путин.