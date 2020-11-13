Москва, 13 ноября 2020, 15:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин 14 ноября примет участие в XV Восточноазиатском саммите, сообщается на сайте Кремля.
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На саммите обсудят актуальные проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, а также предотвращение дальнейшего распространения в мире коронавирусной инфекции.
Саммит пройдёт под председательством Вьетнама в режиме видеоконференции. По итогам заседания будет принят ряд важных документов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Восточноазиатский саммит, начиная с 2005 года, проходит каждый год при участии лидеров 16 государств Восточной и Юго-Восточной Азии.
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