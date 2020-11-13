Москва, , 15:18 — REGNUM Указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован 13 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», — говорится в указе.

Ранее Федеральное агентство по делам национальностей предложило главе государства создать «Ассамблею народов России» — организацию, которая займётся содействием в сохранении этнокультурного и языкового многообразия, оказании поддержки соотечественникам за рубежом, а также профилактике и предупреждении социальной напряженности на национальной и религиозной почве.