Бишкек, , 15:07 — REGNUM Слухи об ухудшении отношений между Россией и Киргизией не имеют под собой оснований. Об этом заявил российский посол Николай Удовиченко после встречи иностранных дипломатов с временным президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

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По его словам, о том, что отношения между странами остались прежними, говорит тот факт, что на днях состоялся телефонный разговор между Жапаровым и президентом России Владимиром Путиным.

«Также не стоит забывать и про визит первого вице-премьер-министра Киргизии Артема Новикова в Москву, где он проводит переговоры с заместителем главы правительства России Алексеем Оверчуком», — подчеркнул российский дипломат.