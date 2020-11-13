Бишкек, , 15:06 — REGNUM Экстремисты могут воспользоваться сменой власти и нестабильной ситуацией в Киргизии, чтобы устроить теракты и навредить республике. Об этом заявил посол Азербайджана Гидаят Оруджев на встрече иностранных дипломатов с временным президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

По его словам, в этом случае под угрозой окажутся диппредставительства других стран.

«Просим киргизские власти еще больше усилить охрану дипломатических представительств до выхода страны из переходного периода», — подчеркнул азербайджанский посол.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а уже 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые быстро переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Дома правительства.

После этого по их требованию из тюрем выпустили несколько политиков, осужденных за различные преступления, в том числе экс-депутата Садыра Жапарова, который отбывал срок за организацию захвата заложника.

14 октября депутаты на внеочередном заседании парламента под давлением со стороны митингующих сторонников Жапарова утвердили его назначение на пост премьер-министра.

После этого Садыр Жапаров потребовал от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинуть пост главы государства.

15 октября Жээнбеков ушел в отставку, после чего президентские полномочия должны были перейти новоназначенному спикеру парламента Канату Исаеву. Но Исаев от них отказался из-за того, что сторонники Жапарова угрожали ему расправой .