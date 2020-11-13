Москва, , 15:06 — REGNUM Свое участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом «Росконгресс», примет 13 ноября президент России Владимир Путин. Об этом 13 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«(У президента РФ) будет несколько видеоконференций, первая — это участие в пленарном заседании форума АСИ», — сказал он.

Также пресс-секретарь указал, что данный форум проходит уже на протяжении нескольких дней и уточнил, что у главы государства намечено выступление на форуме, после которого он пообщается с его участниками.

«Ему расскажут о тех самых сильных идеях в понимании АСИ. Будут элементы обсуждения», — добавил Песков.

Кроме того, он рассказал, что также Путин 13 ноября проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» и напомнил, что данный фонд является «детищем президента, развитие которого он держит под своим контролем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина может состояться 17 декабря, однако может быть выбрана и другая дата.