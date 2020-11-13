Москва, , 15:04 — REGNUM Власти Германии продолжают искать предлоги, чтобы не предоставлять России информацию по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом сегодня, 13 ноября, на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Берлин не хочет передавать материалы и цепляется за любые возможности каким-то образом найти отговорки», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что ранее представитель минюста ФРГ Штефан Циммерман заявил о необходимости возбуждения в России уголовного дела по факту установленного германскими экспертами «отравления» оппозиционера как основном условии передачи Германией российской стороне каких-либо данных по этому инциденту. Циммерман сослался на положения Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

«Это утверждение Циммермана не соответствует действительности», — пояснила российский дипломат, подчеркнув, что в положениях Конвенции о правовой помощи допустимо применение этого документа на всех стадиях уголовного производства.

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Захарова не исключила, что представитель минюста ФРГ не знает положений Конвенции, но, возможно, по её словам, он «сознательно исказил» смысл документа «из политических соображений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что хронология событий в истории с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального, на которой активно спекулируют на Западе, является «удивительной» и заставляет задуматься о заранее продуманном, но «по-дилетантски» срежиссированном сценарии.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад не может предоставить России чётких ответов на вопросы по делу об «отравлении» оппозиционера и путается в показаниях.

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