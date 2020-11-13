Сеул, , 15:04 — REGNUM Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Сеул до конца 2020 года возможен только в случае стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на заявление главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе встречи с журналистами.

По ее словам, дата визита не выбрана, однако стороны продолжают поддерживать связь по данному вопросу.

Ранее, агентство Yonhap News ссылаясь на китайские источники сообщало, что визит Си Цзиньпина в Южную Корею может состояться в конце ноября или в начале-середине декабря текущего года.

Коснувшись итогов своего визита в США, министр иностранных дел отметила, что встретилась со сторонниками Джо Байдена, сенаторам Демократической партии Крисом Кунсом и другими лицами, с которыми обсудила двусторонние отношения и мирный процесс на Корейском полуострове.

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