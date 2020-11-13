Москва, , 15:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова. Соответствующий указ опубликован 13 ноября на официальном портале правовой информации.

«Освободить Радькова Александра Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в указе.

Действительный государственный советник РФ II класса Александр Радьков был назначен заместителем руководителя Россотрудничества 28 октября 2014 года. Ранее на протяжении трёх лет (2011−2014 гг.) он руководил Ростуризмом.