Краснодар, , 14:53 — REGNUM Особое внимание в формирующемся механизме реализации общественно значимых проектов граждан России нужно уделить идеям молодых людей. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

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"Системные, эффективные инструменты необходимо задействовать для поддержки и школьников, студентов при запуске своего дела», — заявил Путин.

«Проекты юных предпринимателей и наших технических молодых талантов должны, что называется, полететь. Успешными стартапами, а ещё лучше — конкурентными и в России, и в мире компаниями», — подчеркнул он.

Ранее президент России предложил правительству, Внешэкономбанку, Агентству стратегических инициатив разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан страны.

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