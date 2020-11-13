Киев, 13 ноября 2020, 14:56 — REGNUM Власти Ирана пока не передали обещанные документы, касающиеся авиакатастрофы самолёта Международных авиалиний Украины (МАУ), сбитого над Тегераном. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».
Он рассказал, что в ходе переговоров стороны пришли к согласию в вопросе прозрачности между органами досудебного расследования двух стран.
Енин добавил, что размер компенсации, которую потребует Украина от Ирана, будет напрямую зависеть от уровня сотрудничества между странами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы офиса генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, что Иран не дал украинским следователям допросить подозреваемых в уничтожении украинского самолёта, сославшись на государственную тайну.
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