Киев, , 14:56 — REGNUM Власти Ирана пока не передали обещанные документы, касающиеся авиакатастрофы самолёта Международных авиалиний Украины (МАУ), сбитого над Тегераном. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

Он рассказал, что в ходе переговоров стороны пришли к согласию в вопросе прозрачности между органами досудебного расследования двух стран.

«Сегодня мы так и не дождались от иранской стороны ни одного документа, ни одной информации, которые были обещаны нам в течение короткого времени», — сказал дипломат.

Енин добавил, что размер компенсации, которую потребует Украина от Ирана, будет напрямую зависеть от уровня сотрудничества между странами.

«Размер компенсации, которую в дальнейшем мы будем согласовывать с иранской стороной, в значительной мере будет зависеть от того, насколько иранская сторона охотно сотрудничает с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы офиса генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, что Иран не дал украинским следователям допросить подозреваемых в уничтожении украинского самолёта, сославшись на государственную тайну.

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