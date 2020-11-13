Рига, , 14:55 — REGNUM Наиболее крупным соседом Североатлантического альянса (НАТО) является Россия и потому НАТО продолжает поддерживать с ней диалог. Об этом 13 ноября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время своего выступления на международном форуме по вопросам политики безопасности «Рижская конференция — 2020».

«К сожалению, пандемия не изменила того факта, что мы все еще сталкиваемся со многими вызовами. Агрессивные и военные действия России не ослабевают», — приводит его слова ТАСС.

Также генсек НАТО подчеркнул, что в альянсе в течение долгого времени наблюдают тревожную модель поведения России.

«В то же время Россия остается нашим крупнейшим соседом, и это никуда не денется. Поэтому мы поддерживаем диалог с Россией, чтобы избежать инцидентов, происшествий и просчетов», — сказал Столтенберг.

Кроме того, он добавил, что все союзники по НАТО будут делать все возможное для обеспечения безопасности всех стран альянса и указал, что «все, что делает НАТО, носит оборонительный характер», включая присутствие блока в странах Прибалтики.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил представителя Демократической партии США Джозефа Байдена, ранее объявившего о своей победе на прошедших выборах президента страны.