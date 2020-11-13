Сочи, Краснодарский край, , 14:47 — REGNUM Правительство, Внешэкономбанк и Агентство стратегических инициатив (АСИ) должны выработать механизм реализации общественно значимых проектов граждан России. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

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"Прошу правительство, Внешэкономбанк, Агентство стратегических инициатив разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан страны. Предлагаю регулярно, на каждом наблюдательном совете АСИ смотреть, как работает эта модель. Сколько идей получило поддержку и нашло своё практическое воплощение», — заявил Путин.

По его словам, пеобходимо превратить интересные, содержательные замыслы и предложения в жизнеспособные проекты и планы действий, а также устранить законодательные барьеры, определить понятные источники финансирования.

«Мир меняется с огромной скоростью. Буквально на наших глазах происходят колоссальные перемены в технологии, в общественной жизни. Начинается, действительно, новое время. И для динамичного, устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы. И нужно уметь воплощать их в жизнь», — указал он.

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