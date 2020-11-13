Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM В петербургском парламенте поддержали идею продлить срок продажи алкоголя на один час — до 23:00. Законопроект одобрили 13 ноября на заседании комитета Заксобрания по законодательству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пустая бутылка на набережной в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас в Петербурге разрешено продавать спиртное в магазинах только с 11:00 до 22:00. Предполагается, что эта поблажка поможет справиться с продавцами контрафакта.

«Предприниматели идут на сознательные нарушения ради увеличения прибыли. Есть добропорядочные магазины, которые после 22:00 закрываются или устанавливают таблички, а есть те, кто обходят закон. Мы понимаем, что сил и средств полиции не хватит, чтобы поставить постового у каждого магазина», — сказал единоросс Денис Четырбок.

По данным специалистов, с начала 2020 года в Петербурге выявили 430 фактов нарушения времени розничной продажи алкоголя. В 2019 году таких случаев было зафиксировано 234. Глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ считает, что это очень много для Петербурга, а значит, «бороться мы с этим не в состоянии, надо это признать».

«С тем, с чем нельзя бороться, лучше не бороться. Но при этом я наблюдаю давно, как это регулируется в Москве, и мне сказали, никаких проблем не создает, что Москва вписалась в федеральное законодательство (разрешена продажа с 08:00 до 23:00 — прим. ред.). Мне кажется, что проблем быть не должно, а вот сокращение нелегального оборота [произойдет]. Нелегально же по полной программе ‑ и без касс, иначе не пробьет, и поощряются нелегальные поставщики и производители алкоголя. Это очень серьезная история, и деньги этого теневого бизнеса, думаю, нам могли бы сказать компетентные органы, куда идут», — говорит Шелищ.

В комитете по промышленной политике Смольного поддержали законопроект «с учетом кризисных явлений, которые сложились на сегодняшний день, и экономической ситуации», но предложили провести общественные обсуждения. По мнению главы некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, поправки позволят привлечь в казну до 2 млрд рублей.

Председатель комитета по торговле Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Ольга Волкова указала, что подобная мера «не делает алкоголь более доступным».

«Но, действительно, оздоравливает конкуренцию., дает дополнительный доход в бюджет Санкт-Петербурга, дает дополнительную мотивацию для предпринимателей — особенно малых и средних — вести добросовестно свою деятельность и легально продавать в разрешенные часы», — заявила Волкова.

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