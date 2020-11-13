Москва, , 14:45 — REGNUM Слухи о назначении госпожи Хиллари Клинтон на должность постоянного представителя США в ООН могут оказаться правдой, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Но наверняка Хиллари Клинтон может быть одним из кандидатов на эту должность. Демократическая партия США может рассмотреть несколько соискателей из своих тяжеловесов.

Значимость такого ведущего международного института как ООН неоспорима. Однако последние десятилетия эта организация все больше выполнят роль театральной ширмы.

Здесь обсуждаются важные мировые пробелы и принимаются резолюции во имя мира и демократии. Однако в итоге каждая мировая держава, в первую очередь, из списка стран-членов НАТО реализует свои программы, исходя из собственных политических интересов.

Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке и было бы уместно перенести ее в любую страну третьего мира, например в Африку или Центральную Америку.

Тогда бы и политики спустились бы с небес на землю, видя воочию как бедно живут простые страны, насколько важно развивать гуманитарные и экономические программы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газета Washington Post писала, что бывший госсекретарь Хиллари Клинтон может стать постоянным представителем США в ООН.

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