Москва, , 14:41 — REGNUM Дамаску было бы нелегко самостоятельно справиться с многочисленными вызовами восстановления страны после войны, поэтому международная помощь приобретает особое значение. Об этом сегодня, 13 ноября, в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в сирийской столице Международную конференцию по САР.

Дипломат отметила, что подобное мероприятие должно стать регулярным.

«Исходим из того, что конференция по беженцам в Дамаске — это не разовое мероприятие, а начало системной, целенаправленной работы с участием международного сообщества в контексте выполнения положений резолюции 2254 СБ ООН», — пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что Россия оказала сирийской стороне содействие в организации мероприятия и направила одну из самых многочисленных делегаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Международная конференция по содействию возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц прошла в Дамаске 11−12 ноября. В ней приняли участие делегации и представили более чем 20 государств, а также международных организаций, таких как Международный комитет Красного креста.