Париж, , 16:04 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс может перенести выборы в региональные советы и генеральные советы департаментов с марта 2021 года на конец июня 2021 года из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом, как передает Le Figaro, сообщил в пятницу, 13 ноября, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

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По его словам, Кастекс якобы принял данное решение после консультаций с представителями Научного совета при правительстве, мэрами городов, депутатами парламента и бывшим председателем Конституционного совета Франции Жаном-Луи Дебре.

Напомним, что муниципальные выборы во Франции, состоявшиеся в июне 2020 года, характеризовались очень низкой явкой избирателей (15,29%) из-за высокого числа случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 32 654 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,898 млн.

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