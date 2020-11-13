Москва, , 14:35 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Афганистан сможет стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по мере вызревания внутриполитических условий.

По её словам, Москва поддерживает настрой Кабула на членство в ШОС. Вместе с тем нужно учитывать, что для получения полноправного членства существует целый ряд критериев, напомнила она.

«Мы убеждены, что по мере вызревания внутриполитических условий эта перспектива может открыться и для Афганистана», — сказала она на брифинге в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в состав ШОС, основанной в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, помимо этих стран в качестве постоянных членов входят Индия и Пакистан, а также четыре страны-наблюдателя (Монголия, Иран, Афганистан, Белоруссия), два кандидата в страны-наблюдатели (Бангладеш и Сирия) и шесть государств в статусе «партнер по диалогу» (Непал, Шри-Ланка, Камбоджа, Турция, Армения и Азербайджан).

Главными задачами международной организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве.

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