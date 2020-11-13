Москва, 13 ноября 2020, 14:33 — REGNUM Судя по тому, что биржевые рынки никак не реагируют на новость, о том, что суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа, инвесторы не рассматривают всерьез не только шансы Трампа на то, чтобы оспорить результаты голосования, но и вероятность того, что процесс определения победителя выборов затянется настолько, что это создаст проблемы для функционирования государственных органов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Нью Рига Финанс Клаб Александр Зюриков.
Как сообщало ИА REGNUM, штаб президента США Дональда Трампа подал иск из-за незаконности подсчета голосов по почте в Пенсильвании. В итоге Апелляционный суд штата удовлетворил жалобу.
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