Москва, , 14:33 — REGNUM Судя по тому, что биржевые рынки никак не реагируют на новость, о том, что суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа, инвесторы не рассматривают всерьез не только шансы Трампа на то, чтобы оспорить результаты голосования, но и вероятность того, что процесс определения победителя выборов затянется настолько, что это создаст проблемы для функционирования государственных органов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Нью Рига Финанс Клаб Александр Зюриков.

«Бюллетени, ставшие предметом спора, вряд ли смогут изменить баланс сил в Пенсильвании, где преимущество Байдена составило более 50 тысяч голосов, но даже полная победа Трампа в этом штате не дала бы ему перевеса по выборщикам.

Видимо, рынки уже уверены в победе Байдена и в том, что никаких серьезных выступлений избирателей Трампа не будет.

С учетом того, что в Америке финансовая и политическая элита очень тесно связаны, для такой уверенности есть серьезные основания», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, штаб президента США Дональда Трампа подал иск из-за незаконности подсчета голосов по почте в Пенсильвании. В итоге Апелляционный суд штата удовлетворил жалобу.

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