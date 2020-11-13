Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Наблюдатели на выборах США от управления Верховного комиссара ООН по правам человека не выявили существенных нарушений прав человек. Об этом 13 ноября заявил представитель управления Руперт Колвилл.

По его словам, наблюдатели не обнаружили масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Колвилл не исключил наличие некоторых «изолированных инцидентов».

Вместе с тем, он выразил обеспокоенность в связи с дезинформацией, которая играла заметную роль в день голосования и после него. Он считает, что неточная информация продолжает распространяться в США.

Ранее власти Китая направили кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену поздравление с победой на выборах.

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