Сеул, , 15:00 — REGNUM Правительство Южной Кореи предоставит пяти странам, через которые протекает река Меконг (страны Меконга), $10 млн на покупку вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

Известно, что данное заявление было обнародовано 13 ноября в ходе второго саммита Южная Корея — Меконг, прошедшего в формате видеоконференции.

Также президент Южной Кореи пообещал активизировать сотрудничество со странами Меконга в сфере общественного здравоохранения и поставок оборудования для борьбы с эпидемией, а также поддержать проект по сохранению экологической среды реки Меконг, управлению её водными ресурсами и предотвращению стихийных бедствий.

COVAX — инициатива по разработке и справедливому распределению вакцины от COVID-19.