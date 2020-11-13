Кишинёв, , 14:26 — REGNUM Митинг в поддержку действующего президента Молдавии Игоря Додона, который баллотируется на второй срок, проходит в Кишиневе. Об этом 13 ноября сообщает телекомпания «Телерадио-Молдова».

Уточняется, что свыше 500 сторонников действующего главы государства с красными флагами избирательной кампании Додона, национальными флагами Молдавии и транспарантами прошли по главным улицам молдавской столицы к Национальному театру оперы и балета им. Марии Биешу. Там их ждали депутаты поддерживающей Додона молдавской Партии социалистов и мэр Кишинева Иван Чебан.

«Игорь Додон — наш президент», «Ответственный президент», «Победа!», «Кишинев — за Додона!», — скандируют собравшиеся.

«Уже сейчас люди из нескольких населенных пунктов Республики Молдавия находятся в районных центрах и устраивают подобные митинги в поддержку президента. Есть много разных граждан, <…>, но вместе мы один народ, который никому не позволит разделить нас», — заявил на митинге вице-председатель парламента страны Влад Батрынча.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон, который баллотируется на этот срок второй раз, заявил, что он не допустит, чтобы из страны сделали «пушечное мясо НАТО» для борьбы с Россией.