Москва, , 14:24 — REGNUM В Москве надеются, что дальнейшее развитие событий в Перу после объявления импичмента экс-главе республики Мартину Вискарру будет идти в рамках конституционного поля. Об этом 13 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы выражаем надежду на дальнейшее развитие событий в Перу в рамках конституционного поля при соблюдении демократических принципов и прав граждан», — сказала она на брифинге в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конгресс Перу вынес импичмент президенту страны Мартину Вискарре. Он решил не оспаривать решение парламента и согласился уйти в отставку.

Временным президентом Перу стал глава Конгресса Мануэль Мерино. В своей речи Мерино пообещал провести выборы в апреле 2021 года. При этом он призвал сторонников Вискарры воздержаться от проведения массовых уличных акций.