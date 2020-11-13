Москва, , 14:24 — REGNUM Соединённые Штаты и их союзники снова продемонстрировали двойные стандарты в отношении Сирии. Об этом сегодня, 13 ноября, в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«К сожалению, Организация Объединённых Наций на форуме оказалась представлена лишь в качеств наблюдателя. США и их ближайшие союзники, настойчиво призывавшие к бойкоту конференции, в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты в отношении Сирии», — подчеркнула Захарова.

При этом дипломат подчеркнула, что всё это делается Вашингтоном якобы «во благо сирийского народа». Захарова напомнила, что необходимость возвращения в Сирию беженцев прямо прописана в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, она является «основной для международных усилий по содействию комплексному урегулированию сирийского кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, Международная конференция по содействию возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц прошла в Дамаске 11−12 ноября. В ней приняли участие делегации и представили более чем 20 государств, а также международных организаций, таких как Международный комитет Красного креста.

Напомним, ранее о том, что отказ Соединённых Штатов от участия в международной конференции свидетельствует о двойных стандартах в отношении Сирии, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что восстановление мирного уклада жизни в Сирии будет способствовать возвращению беженцев, и Россия намерена всячески содействовать реализации соответствующих усилий.