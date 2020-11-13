Москва, , 14:30 — REGNUM Российское руководство не контактировало с представителями кандидата в президенты США Джозефа Байдена после выборов 3 ноября. Об этом сообщил 13 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Его спросили, были ли у Кремля контакты с соратниками Байдена, нацеленные на подготовку взаимодействия с возможным новым главой США. Песков ответил, что таких контактов не было.

Он подчеркнул, что избранному президенту США глава Российского государства Владимир Путин обязательно отправит поздравительную телеграмму. Но это случится только после официального объявления итогов выборов.

«Если мы правильно понимаем, до сих пор избранный президент не был объявлен», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп не признал поражение на выборах от своего соперника, демократа Джозефа Байдена.

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