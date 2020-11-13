Москва, , 14:20 — REGNUM Итоги выборов в штате Пенсильвания СЩА де-юре подвисли в воздухе: суд Пенсильвании проявил принципиальную позицию и уже привлек внимание мирового сообщества, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«По информации мировых СМИ, несколько десятков тысяч бюллетеней суд американского штата Пенсильвания забраковал 12 ноября. Причиной стало отсутствие возможности подтвердить идентификацию избирателям.

Несмотря на серьезный перевес в голосах в этом колеблющемся штате в пользу Джозефа Байдена, в случае реализации негативного сценария демократы получат очень негативный кейс. Американцам очень важно понимать, что выборы были честными.

Кто бы не стал новым президентов США, уже ясно, что все ведущие политические силы страны продолжат слаженную антироссийскую политику. И при Байдене риторика против Москвы может только усилиться.

«Мягкие» войны в формате ястребиных санкций и информационных атак американцы с высокой вероятностью продолжат. В отличие от американского бизнеса Вашингтон не намерен строить мосты с Москвой для развития сотрудничества.

Да и американские бизнесмены, в частности, глава Facebook миллиардер Марк Цукерберг, говорит о том, что победа Байдена у него не вызывает сомнения, однако и американскому бизнесу придется искать способы работать вместе с Белым домом», — высказалсвое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, апелляционный суд американского штата Пенсильвания встал на сторону действующего президента страны Дональда Трампа в его иске по поводу учета голосов избирателей, присланных по почте.

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