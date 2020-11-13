Москва, , 14:22 — REGNUM Доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) о жертвах среди населения Донбасса подтверждает позицию России о том, что украинские силовики намеренно атакуют мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 13 ноября.

Она отметила, что доклад наблюдателей ОБСЕ в целом сбалансирован и основан на статистике. Главная цифра в документе — число жертв обстрелов из тяжелых вооружений и стрелкового оружия. Около 75% пострадавших среди гражданского населения — жители территорий, неконтролируемых Киевом.

«Это красноречиво говорит о том, что цель ВС Украины, Нацгвардии и так называемых добровольческих формирований — это мирные граждане, которых Киев пытается наказать за их выбор и отказ принять итоги государственного переворота 2014 года», — сказала Захарова.

Таким образом, доклад подтверждает справедливость оценки ситуации Москвой, которую на Западе зачастую игнорируют. Если учесть ещё и жертв карательной операции в 2014 году, картина станет более трагичной и убедительной, добавила дипломат.

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