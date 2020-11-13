Москва, 13 ноября 2020, 14:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин 14 ноября примет участие в 15-м Восточноазиатском саммите (ВАС), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Завтра у президента также намечено участие в заседании Восточноазиатского саммита», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что встреча пройдет в формате видеосвязи.
Напомним, Восточноазиатский саммит, начиная с 2005 года (состоялся в Куала-Лумпуре), проходит каждый год при участии лидеров 16 государств Восточной и Юго-Восточной Азии. Также в нем с 2011 года участвуют Россия и США: то есть на него теперь съезжаются представители 18 государств.